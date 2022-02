x x

GALLARATE – “Finisce 78-77 e sbagliamo il tiro della vittoria a 4 secondi dalla fine. Peccato perché nonostante il vantaggio per gran parte del match e sino alle ultimissime battute, arriva una sconfitta all’ultimo respiro”: i dirigenti dell’Az Robur Saronno raccontano così la partita andata in scena questa sera a Gallarate, la partita contro la formazione locale che costituiva anche il match clou al vertice della classifica nel campionato maschile di basket serie C Gold.

Incontro imperdibile per gli appassionati di questo sport e che ha ora consentito alla compagine gallaratese di allungare sulle inseguitrici, e di raggiungere Saronno ai vertici. Su ilSaronno nelle prossime ore la cronaca dettagliata della partitissima di inizio stagione.

