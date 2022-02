x x

SARONNO – “Battuta sul tempo per poche manciate di minuti… Ieri 04 FEBBRAIO all’ora di pranzo, ho inviato al sindaco Augusto Airoldi e all’assessore alla Rigenerazione urbana Alessandro Merlotti il Documento di studio, analisi e verifica relativo alla mia nomina di consigliere comunale incaricato per la rigenerazione dell’area ex Isotta Fraschini e la confinante area ex Cemsa”.

Inizia così la nota del consigliere comunale Cristiana Dho che dopo la revoca dell’incarico alle aree dismesse appreso via Pec.

Si tratta di una relazione di 19 pagine – che renderemo pubblica – che descrive le attività da me svolte in questi cinque mesi scarsi di incarico: partendo dall’analisi delle prescrizioni del Piano di Governo del Territorio attualmente in vigore, individuo gli obiettivi che ritengo prioritari per lo sviluppo dell’area ex Isotta Fraschini che assume un ruolo strategico nella trasformazione di tutta la Città di Saronno, dall’insediamento di servizi e attività di carattere metropolitano e regionale al recupero delle vaste aree di cessione pubblica in grado di potenziare l’armatura verde urbana e la dotazione di edilizia sociale.

Ho studiato e analizzato la Manifestazione d’interesse con i relativi sei Allegati, protocollati in data 3 gennaio 2022 dalla Proprietà e ricevuti, a seguito di mia richiesta, lo scorso 10 gennaio dall’Assessore Merlotti dopo che erano già stati oggetto di articoli sulle testate giornalistiche locali: anche in questo caso ho studiato e analizzato la proposta della proprietà in tutte le sue parti, dal risanamento ambientale alle fasi del progetto con i suoi obiettivi, riportando le mie note.

La mia relazione continua con la descrizione, corredata da immagini, delle mie proposte nate dall’approfondito studio che ho svolto in questi mesi di incarico, proposte che riguardano la parte di superficie territoriale che è di competenza dell’Amministrazione comunale: ho analizzato soluzioni sia per l’immensa area verde di circa 60 mila metri quadrati – come l’area relax con casette biblioteche, le aree per bambini e ragazzi con campi da gioco e parco diffuso, l’area per concerti ed eventi, l’area fitness, l’area agility dog, il giardino botanico con l’elementi acqua – sia per spazi al chiuso che offrano servizi ai cittadini di tutte le età come ad esempio lo Spazio bambini per laboratori e giochi, le aule studio, la Casa dello studente e la Sala conferenze. Le mie proposte si spingono fino all’idea di trasferire qui la sede del Municipio e la Biblioteca civica della città e di valutare, per l’ambito formativo, l’insediamento dell’Istituto tecnico superiore Its, scuole di alta formazione da frequentare dopo la maturità e che forniscono un’ottima preparazione per il mondo del lavoro.

La relazione si conclude con le mie considerazioni in merito alla consultazione e alla partecipazione dei cittadini con incontri ed iniziative organizzate dall’Amministrazione comunale per gli ambiti di sua competenza, approccio che ritengo fondamentale per un progetto così importante per lo sviluppo della città.

Questo è il lavoro che ho svolto con impegno, dedizione e serietà nel rispetto della nomina che ho ricevuto dal Sindaco Airoldi a settembre del 2021. È stato un lavoro impegnativo, oltre che per l’importanza del tema trattato, anche per l’ambiente in cui mi sono trovata a svolgerlo: completamente sola senza alcuna volontà da parte del Sindaco Airoldi e dell’Assessore Merlotti di svolgere un lavoro condiviso in un clima di collaborazione.

Sono stata battuta sul tempo sulla revoca della mia nomina – che ho ricevuto dal Sindaco Airoldi tramite Pec senza alcun preavviso – perché avrei rassegnato le dimissioni dal ruolo ieri 4 febbraio subito dopo la consegna della mia relazione finale che è una delle evidenze – perché ho relazionato il Sindaco e l’Assessore scrivendo altri due documenti che descrivono tutte le attività che ho svolto in questi mesi – del mio lavoro, nonostante il clima poco sereno. Questa decisione, condivisa con il Direttivo di Obiettivo Saronno, deriva dalla scelta del Sindaco Airoldi di revocare le deleghe assessorili ai Lavori pubblici, Decoro urbano e Innovazione tecnologica all’ing. Novella Ciceroni il 13 gennaio: questo atto ha modificato la relazione e l’equilibrio politico tra la Lista civica Obiettivo Saronno e il Sindaco Augusto Airoldi e per questo motivo non c’erano più i presupposti per mantenere l’incarico.

Sono contenta dell’esperienza di lavoro di questi mesi perché mi ha dato la possibilità di conoscere e approfondire un argomento importante e strategico come quello della rigenerazione e riqualificazione delle aree dismesse della nostra Città di Saronno e di fornire il mio contributo con idee e proposte che auspico verranno valorizzate e non abbandonate in un cassetto.