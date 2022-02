x x

GERENZANO – “Questo è stato un emozionante spettacolo”. Inizia così la nota che racconta com’è andato lo spettacolo di solidarietà organizzato ieri in occasione della Giornata Mondiale della Lotta contro il Cancro.

“Gli artisti del Circo Città di Roma hanno dato il meglio di sé, e con loro due super amici : Andrea de “La fiaba animazione e spettacolo” e Fabrizio Vendramin. Il genuino e semplice esempio di quando l’arte esce dal cuore per trasmettere un messaggio”

Le associazioni” Dudu’ for you” di Cislago, “Quelli che con Luca” di Uboldo e la Caritas di Gerenzano riceveranno un contributo a sostegno delle loro attività. L’iniziativa è stata organizzata con la collaborazione degli Amici dell’Infanzia di Cislago e della Sezione Sorriso Cra Fnm, a riprova che insieme si può!

“Un grazie infinito – continuano gli organizzatori – per la buona riuscita dell’evento va agli Amici del Circo Città di Roma, famiglia Bizzarro, ai Comuni di Cislago e Gerenzano per il loro patrocinio e a tutto il pubblico per la calorosa partecipazione.Un particolare ringraziamento ad Armando Iannone, che più fotografo non si può, all’amico Luca Billy Balossi e a Cinzia Pentima”.