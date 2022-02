x x

CERIANO LAGHETTO / SARONNO – Alla Giornata dei calzini spaiati, che si è tenuta ieri, ha aderito anche il Ct Ceriano, la società locale dl tennis che ha sede a Ceriano Laghetto ed al centro giovnaile “Monsignor Ugo Ronchi” di via Colombo a Saronno.

“Ieri è stata celebrata la giornata della diversità, comunque la si intenda è bella e porta con sé un altro messaggio ossia quello della solidarietà e dell’accoglienza – ricordano dal club sportivo – Il tennis Ceriano non poteva che non aderire a questa iniziativa, #calzinispaiati2022“.

“Per essere diversa, devi essere te stessa”, “non importa la regione, non importa il colore ma conta l’amore che si prova l’un l’altro”, “nessuno è diverso, siamo tutti uguali”, “la diversità non è ciò che si separa, ma ciò che ci unisce”, “quando si perde il diritto di essere diversi, perdiamo il privilegio di essere liberi”, “brotherhood”, “diversamente uguali”, “il nero anche se è diverso dal bianco, sono comunque uguali”, “gli uomini sono come i colori, tutti diversi ma miscelati creano sfumature diverse”: questi i pensieri abbinati alal Giornata dei calzini spaiati.

Ieri all’iniziativa hanno aderito, in zona, anche esponenti politici e della società civile.

(foto di gruppo al Ct Ceriano che i calzini spaiati)

05022022