SARONNO – Entrambi 72enni Pasqualino Baratella e la moglie Maria Gerarda Calamello si sono spenti a poca distanza l’uno dell’altra dopo aver lottato entrambi contro il Covid. Un doppio lutto che ha lasciato la famiglia, i congiunti e l’intera comunità saronnese senza parole.

La malattia è arrivata all’improvviso: dopo le feste i primi sintomi

Baratella era molto conosciuto per la sua attività alla storica carrozzeria Stella che ha rilevato quarant’anni fa e dove lavorava con passione. Un’attività che coinvolgeva l’intera famiglia che erano diventato un punto di riferimento per molti saronnesi dalle revisioni alle rimozioni stradali. La malattia è arrivata all’improvviso: dopo le feste i primi sintomi, le condizioni che peggiorano e il ricovero all’ospedale di Legnano dove Pasquale si è spento 4 giorni prima della moglie.

Mercoledì 2 febbraio al Santuario della Beata Vergine dei Miracoli il funerale con le due bare vicine come lo sono stati negli oltre cinquant’anni di matrimonio. Sul piazzale due 500 d’epoca e alcuni agenti di polizia locale che dopo anni di collaborazione non hanno voluto far mancare il proprio saluto ai saronnesi.

05022022