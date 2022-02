La storia di Paolo Bocedi da Saronno al Piccolo teatro di Milano

Ieri sera la prima dell’opera dibattito: si parla anche del caso saronnese

SARONNO – Ieri sera al Piccolo teatro di Milano ha debuttato “Se dicessimo la verità”: si parla anche della storia del saronnese Paolo Bocedi, presidente nazionale dell’associazione anti-racket ed anti-usura, Sos Italia libera. Lo spettacolo resta in scena sino al 11 febbraio, possibile prenotare il biglietto sul sito ufficiale dello storico teatro milanese.

“Se dicessimo la verità – Ultimo capitolo”, che da dieci anni attraversa l’Italia raccontando storie di resistenza e lotta alla criminalità organizzata, in collaborazione con le università e le associazioni che presidiano il territorio. E’ l’opera-dibattito realizzata da Giulia Minoli ed Emanuela Giordani, e che parla di “una legalità possibile”, di “lotta alla mafia e criminalità” tramite storie di “resistenza”. Una delle vicende su cui ci si sofferma è quella di Bocedi, che si era ribellato al racket.

Dopo tante storie raccontate, la forma scenica si è modificata grazie a una narrazione segnata dal bisogno di capire il nostro prossimo futuro, minacciato da un disimpegno che lascia ancora più spazio al potere criminale, alla “prassi” della corruzione come modus vivendi. “Purtroppo, non possiamo più parlare solo di “infiltrazioni del crimine” – spiegano le autrici – ma di “complicità con il crimine”, di “prassi criminale” a cui ci stiamo abituando, con distratta colpevolezza. Il teatro non dà lezioni di vita e non ci offre soluzioni a buon mercato, offre stimoli e opportunità di conoscere e di riflettere, questo noi cerchiamo di fare, con convinzione, pensando soprattutto ai ragazzi. E proprio ai ragazzi ci rivolgiamo con un lavoro che, parallelamente realizziamo nelle scuole di tutta Italia perché lo spettacolo non sia solo un’occasione isolata ma parte di un percorso di avvicinamento a temi fondamentali per la loro crescita”.

(foto grande: il saronnese Paolo Bocedi. Qui sopra, una scena dell’opera-dibattito al Piccolo teatro di Milano)

