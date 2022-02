x x

SARONNO – Due gruppi di ragazzi che si incontrano sotto i portici: spintoni, manate e un 14enne che viene spinto al muro e colpito per rubagli il borsello.

E’ quanto accaduto oggi, sabato 5 febbraio, alle 17,30 sotto i portici tra corso Italia e via Pusterla. Sono stati diversi i saronnesi, anche alcune famiglie, che hanno assistito al movimentato episodio. Un paio di persone hanno cercando di aiutare il ragazzo separandolo dagli altri. Un commerciante ha cercato di inseguire gli aggressori ma senza successo.

Diverse le chiamate ai carabinieri e alla polizia locale che arrivati sul posto si sono occupati della giovane vittima e ascoltato la testimonianza dei presenti in modo da raccogliere elementi utili per identificare i responsabili.

(foto archivio)

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

05022022