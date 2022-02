x x

LAZZTE – Vittoria interna per l’Ardor Lazzate contro il Settimo Milanese, sempre più fanalino di coda del Girone A di Eccellenza con soli 5 punti.

Gialloblu che dominano su tutti i fronti e trovano il gol del vantaggio al 23′ della prima frazione di gioco grazie a Baldan che supera il giovane Paradiso; passa un minuto e l’Ardor è già dall’altra parte, Berberi riceve palla e trasforma, è 2-0. I ragazzi di Mastrolonardo non si accontentano e pochi minuti dopo, al 38′, calano il tris ancora con Berberi che porta a quota 14 le sue marcature stagionali.

Nella ripresa il copione non cambia, Lazzate sempre padrone del campo e del gioco, al 6′ si aggiunge al tabellino anche Ferrari che realizza il momentaneo 4-0; padroni di casa insaziabili che non smettono di giocare ma insistono alla ricerca del gol, al 22′ il subentrante Giandinoto fa 5-0 e poco dopo al 32′ un altro neo entrato festeggia il gol, Artaria fa 6-0 e chiude definitivamente la pratica per i suoi.

Ardor Lazzate – Settimo Milanese 6-0

ARDOR LAZZATE: Bozzato, Sandrini, D’Onofrio (25′ st Dastoli), Baldan (7′ st Giandinoto), Raimondo, Fossati, Bertani (22′ st Corona), Pedrazzini (32′ st Ferraro), Berberi, Peverelli, Ferrari (10′ st Artaria). A disposizione: Giudice, Dastoli, Giandinoto, Corona, Ferraro Pozzi, Artaria, Torin, Moja. all.: Mastrolonardo.

SETTIMO MILANESE: Paradiso, Ronchi (16′ st Pica), Trionfo, Caon, Azzini, Ficchi (25′ st Locatelli), Altamura (7′ st Casella), Fuerci (23′ pt Aramini), Farioli, Singirello (10′ st De Marco), Poletto. A disposizione: Puglia, Locatelli, Pica, Aramini, Casella, Cipullo, Cristiano, Talamo, De Marco. All.: Castellazzi.

Arbitro: Pina di Como (Cattaneo e Filipponi di Monza)

Marcatori: 23’ pt Baldan (A), 24’ pt Berberi (L), 38’ pt Berberi (A), 6’ st Ferrari (A), 22’ st Giandinoto (A), 32’ st Artaria (A)