SARONNO – E’ stato un calcio di rigore trasformato da Michi a fine primo tempo, era il 43′, a decidere per i brianzoli la sfida tra Fbc Saronno e Meda, domenica pomeriggio allo stadio “Colombo Gianetti” e come recupero della gara saltata per il maltempo, a dicembre.

Ospiti molto concreti e che tutto sommato hanno mostrato le migliori giocate, mentre il Saronno – questa l’impressione dalla tribuna – ha fatto troppo poco per meritarsi un risultato diverso.

La cronaca – Pronti, via e il Saronno rischia subito grosso quando calcia Ponti, respinge Giglio ma arriva Filomeno, che la calcia fuori da buona posizione. Al 14′ la rovesciata di Tallarita con palla di poco a lato; mentre al 43′ c’è il rigore per un fallo di mano di Iacovelli, che forse involotarianente devia la traiettoria di un tiro senza troppe speranze calciato dalla distanza.

Nel secondo tempo proteste del Saronno in avvio e poi a tempo quasi scaduto per tre episodi dubbi, entrambi innescati dal portiere bianconero, protagonista di uscite a valanga prima di Iacovelli e poi su Milazzo ma l’arbitro non concede il penalty. Poco prima aveva invocato il rigore anche Caruso che si era visto respingere una punizione dal limite dalla barriera, forse con deviazione di mano.

Durante il secondo tempo anche un paio di buone occasioni per il Meda, a 15′ una svirgolata di Ponti davanti a Giglio ed al 45′ quando Vanzulli ha allontanato praticamente dalla linea di porta dopo una incursione di Filomeno.

Su ilSaronno anche la cronaca play by play dell’incontro e l’intervista all’allenatore saronnese, Niccolò Taroni.

Fbc Saronno-Meda 0-1

FBC SARONNO: Giglio, Rudi, Torriani, Girelli (12’ st Vanzulli), Ballabio, Pieri (23’ st Caruso), Scaccabarozzi, Bernello (46’ st Galli), Maggiore (12’ st Bonizzi), Iacovelli, Milazzo. A disposizione Pastore, Spinelli, Giudici, Meroni, Bustoi. All. Taroni.

MEDA: Allievi, Bianchi, Michi, Ronzoni, Palumbo (45’ st Mauri), Bosisio, Cicola, Molteni (27’ st Orsi), Filomeno (46’ st Cutuli), Tallarita (38’ st Martino), Ponti. A disposizione Cassina, Orsenigo, Quintadamo, Tavella, Torrente. All. Cairoli.

Arbitro Beretta di Bergamo (Sergi di Treviglio e Cereda di Treviglio).

Marcatore: 43’ pt Michi (M) (rig.).

(foto: alcune fasi del match)

06022022