x x

SARONNO – Dopo la sconfitta casalinga domenica pomeriggio del Fbc Saronno contro il Meda (0-1), l’allenatore dei biancocelesti Niccolò Taroni sprona la squadra a continuare a crederci, “come altre volte siamo stati puniti da un singolo episodio, però non ho molto da imputare alla mia formazione, che è stata attiva e riattiva, e che ha costruito le occasioni giuste per segnare. Il gol non è arrivato ma non andrà sempre così male…”

Taroni chiede al gruppo di continuare a crederci e di non farsi demoralizzare da questa “falsa partenza” dopo la lunga pausa invernale. Contro il Meda è finita 1-0 per i brianzoli, risultato che allontana i saronnesi dalle zone che contano della classifica. “Mi aspetto una pronta reazione già domenica prossima nella trasferta a Sacconago contro gli Amici dello sport” dice il mister degli “amaretti”. Per i saronnesi, con la capolista Solbiatese anche oggi vincente ed ormai in fuga, l’obiettivo da raggiungere può essere quello del secondo posto.

06022022