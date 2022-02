x x

SARONNO – Oggi torna in campo, dopo la lunga pausa invernale e qualche amichevole, il Fbc Saronno che riceve allo stadio di via Biffi l’ostica formazione del Meda. Su ilSaronno l’abituale cronaca play by play del match.

Attenzione all’orario

Si gioca alle 14, orario insolito ma l’anticipo (di mezz’ora) rispetto a quello abitualmente prefissato è venuta dalla società saronnese, preoccupata per via dell’impianto di illuminazione dello stadio comunale, che non funziona bene; e quindi per evitare problemi in caso di foschia o nebbia nel tardo pomeriggio.

E’ il recupero dell’incontro che era stato rinviato a dicembre a causa del maltempo: il Saronno si annuncia al completo e cerca i tre punti per tornare ai vertici della classifica; ma il Meda non può perdere per non essere risucchiato a centroclassifica. La compagine brianzola è reduce dal passo falso di domenica scorsa in un altro recupero, contro l’Aurora Cmc Uboldese.

Questo pomeriggio arbitra Lorenzo Beretta di Bergamo, assistenti Gaetano Sergi di Treviglio e Stefano Cereda di Treviglio. Sempre in Promozione si disputano anche Besnatese-Universal Solaro con arbitro Rossella Daidone di Seregno, assistenti Simone Gatti e Paolo Bonfanti entrambi di Seregno; e Solbiatese-Aurora Cmc Uboldese con arbitro Edoardo Bertin di Como, assistenti Erind Alimani di Legnano e Van Tuan Calini di Legnano.

