CISLAGO – Sono ancora tutte da chiarire le cause dell’incidente avvenuto stamattina, domenica 6 febbraio, sulla strata provinciale 233 poco prima dell’intersezione con via 24 maggio. Cosa è successo esattamente lo chiariranno i carabinieri della compagnia saronnese intervenuta sul posto proprio per rilevare il sinistro. L’unica certezza è che quando il 28enne al volante ha perso il controllo dell’auto finendo fuoristrada e contro un ostacolo non erano coinvolti ne altri veicoli ne passanti.

L’allarme è stato lasciato qualche minuto dopo le 5 ed ha portato sul posto un’automedica e l’ambulanza del Sos di Mozzate. Il personale sanitario ha stabilizzato le condizione del giovani prima di portarlo all’ospedale di Legnano in codice gialle. Le seu condizioni non destano preoccupazione. I carabinieri si sono occupati della rimozione dell’auto, subito dopo i rilievi necessari ad accertare al dinamica.

