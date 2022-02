x x

ORIGGIO – Ospiti speciali a El Primero il ristorante origgese in via Boccioni nato dal recupero del Padiglione Expo dell’Uruguay. L’altro giorno a pranzo ai tavoli davanti alle vetrate c’erano Diego Laxalt e Guillermo Varela giocatori della nazionale dell’Uruguay.

Attualmente Diego Sebastián Laxalt Suárez e Guillermo Varela giocano rispettivamente come centrocampista e come difensore nella Dinamo Mosca. In Italia i due campioni hanno deciso di concedersi un gustoso pranzo con le specialità della loro patria.

Non sono certo i primi ospiti vip della struttura che prima di Natale è stato la location in una cena dei consoli sudamericani che hanno sede consolare a Milano.

Perchè proprio il Padiglione Expo dell’Uruguay?

Federico Terraneo, dopo aver saputo che il Padiglione Expo dell’Uruguay di enorme bellezza e attrattività sarebbe stato smantellato al termine di Expo Milano 2015, ha deciso di acquistarlo e salvare così un edificio rappresentativo legato ad un evento mondiale che rimarrà nella storia del nostro Paese e non solo.

A Origgio (VA), non lontano dal luogo in cui si è svolto Expo 2015, gode di un’ottima visibilità da parte degli oltre mille dipendenti che lavorano all’interno del Polo logistico, ma soprattutto da parte di tutti i cittadini dell’area metropolitana di Milano, della provincia di Varese e di Como. Il Padiglione è, infatti, visibile da una strada statale estremamente trafficata che collega Milano a Varese.

Dato il successo riscosso dal prestigioso ristorante, si è pensato di mantenerlo per poter deliziare gli amanti della buona carne con gli eccellenti prodotti oriundi. D’altro canto, quale miglior posto per degustare i prodotti tipici dell’Uruguay se non il suo Padiglione?

È un modo per ricordare un evento di successo e dare continuità al tema della nutrizione portato avanti dell’Esposizione Universale di Milano 2015.

Il Padiglione Expo dell’Uruguay si presentava con il tema “ La vita cresce in Uruguay”, il manifesto di un paese che punta alla qualità della vita e alla produzione di alimenti affidabili.

Definito paese “agrointelligente”, l’Uruguay si raccontava al mondo perché è un paese unico, dove si cura la vita, l’energia, l’origine e la qualità degli alimenti.