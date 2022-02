x x

ORIGGIO / TURATE – La scorsa notte alle 3.20 intervento di una autolettiga del Sos Mozzate in piazza Volta nel centro di Turate per soccorrere un ragazzo che stava male: al giovane, di 24 anni, è stato diagnoticata una intossicazione etilica ed è stato trasportato all’ospedale di Saronno, non è apparso in condizioni preoccupanti.

Ieri alle 11 in autostrada al bivio fra A8 e A9, lì è Origgio, si sono scontrate due automobili che viaggiavano in direzione sud: oltre alla polizia stradale sono accorse le ambulanze della Croce rossa di Saronno e Legnano. Tre persone hanno avuto bisogno di cure, una donna di 35 anni, una di 32 anni ed una di 56 anni, nessuna è apparsa in gravi condizioni.

Altro incidente sempre al bivio fra l’autostrada A8 e A9 ma in direzione di Varese alle 18.50, è accorsa una ambulanza della Cri ma in questo caso non sono stati registrati feriti.

(foto archivio)

06022022