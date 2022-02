x x

COGLIATE – Posa della pietra d’inciampo in ricordo di Antonio Borghi: lo ha ricordato la sorella. La cerimonia si è svolta ieri presso largo Follini e nell’ambito della celebrazione del “Giorno del ricordo”. La pietra ricorda Antonio Borghi, nato nel 1924 ed arrestato nel 1943 in Grecia, assassinato il 17 aprile 1944 a Dortmund.

Sgni indelebili per non dimenticare quanto accaduto

Come ha ricordato il sindaco cogliatese, Andrea Basilico, “le pietre d’inciampo sono segni indelebili per non dimenticare quanto accaduto. Speriamo siano utili a capire il profondo senso delle cose, anche a chi cerca polemiche su tutto”.

Alla cerimonia in largo Follini hanno partecipato le autorità cittadine e molti abitanti a Cogliate.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

06022022