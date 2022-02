x x

SARONNO – Ieri mattina alcuni saronnesi hanno notato delle macchine di sangue in piazza Libertà nella zona tra fontana e i pennoni. Immediata la chiamata al comando della polizia locale che ha provveduto a contattare Econord che ha ripulito la zona.

Ma cosa è successo esattamente? A chiarirlo saranno probabilmente le telecamere che ricoprono la piazza ma vediamo cosa si sa finora.

Intorno alle due i carabinieri sono stati chiamati in piazza Libertà dove hanno trovato un giovane ucraino in evidente stato di ubriachezza e decisamente malconcio. Lo straniero ha spiegato di essere stato protagonista di una lite con altre persone di cui però non ha saputo fornire le generalità. E’ stato accompagnato al pronto soccorso per le cure del caso.

Altri elementi sono arrivati al primo ascolto dei testimoni che hanno parlato della lite tra due persone un italiano e l’ucraino. Era presente anche la fidanzata di una dei due. Determinante l’intervento di una guardia giurata che ha diviso i contendenti e dato l’allarme.

