di EZIO MOTTERLE

Casa dolce casa. Saranno le condizioni favorevoli per l’acquisto, sarà la voglia indotta dal lockdown di voler vivere più “al sicuro” in un’abitazione comoda e confortevole, fatto sta che nel Varesotto il mercato immobiliare ha chiuso lo scorso anno in netta ripresa, dopo aver lasciato alle spalle le difficoltà legate ai mesi più duri dell’emergenza sanitaria. Se a livello nazionale si segnala un tasso di crescita del 22%, in provincia di Varese già alla fine del terzo trimestre 2021 si registrava un incremento dell’indice delle transazioni, con le compravendite salite a quota 9221 rispetto alle 7487 del gennaio-settembre 2019 (+23%). Un trend dinamico che, secondo le indicazioni del settore, si conferma nell’ultima parte di un anno in cui la domanda abitativa è stata trascinata dalla volontà di acquistare casa oltre che dalla spinta del mercato del credito, con mutui a basso tasso mai così convenienti. La clientela oltretutto appare più motivata, decisa ad affrontare una trattativa in tempi più brevi, anche grazie a un ritrovato clima di fiducia. Il quadro è confermato dall’ultima edizione della rilevazione sui prezzi degli immobili (valori medi delle abitazioni nei 138 Comuni del Varesotto), pubblicazione frutto dell’analisi di un’apposita commissione che, coordinata dalla Camera di Commercio, considera le valutazioni di oltre 200 operatori. Vi si rileva tra l’altro la tendenza al recupero dei valori immobiliari nelle maggiori città come Varese e Busto Arsizio, una crescita d’apprezzamento per località che, rispetto alle metropoli, sono in grado di offrire buona qualità della vita e residenze in linea con le nuove esigenze. Va ricordato che le modalità di lavoro e di studio da casa attivate lungamente con la pandemia hanno modificato anche la richiesta del tipo di abitazioni, accrescendo l’esigenza di superficie più ampia e maggior numero di locali oltre che di spazi esterni come balconi, terrazzi o verde privato. Quanto ai prezzi rilevati dall’indagine, i valori più alti si registrano sulla sponda lombarda del Lago Maggiore e in centro a Varese, dove le nuove abitazioni di pregio toccano i 3300 euro al metro quadrato. A Busto Arsizio e Gallarate siamo a 3100 euro mentre a Saronno il nuovo arriva attorno a 3mila euro. Nel complesso della provincia, restano molto apprezzate le abitazioni tra colline e sponde dei laghi, Verbano appunto ma anche sul Ceresio, a conferma del prestigio di queste location storicamente cariche di attrazione. La voglia di casa cresce ovunque, in ogni caso. E il mercato va.