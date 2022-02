x x

TURATE – L’Amministrazione comunale “desidera condividere informazioni utili per chiarire alcuni problemi segnalati sulla rete idrica del nostro territorio. In base a norme regionali e nazionali, l’acquedotto e la fognatura di Turate dal 1 aprile 2021 non sono più gestiti dal Comune, ma dalla società a totale capitale pubblico “Como acqua”, che organizza e realizza gli interventi di manutenzione. Il Comune di Turate è comunque sempre in contatto con Como Acqua per segnalare eventuali criticità”.

Al riguardo, il Comune ricorda che “ormai da mesi ci giungono segnalazioni sulla presenza di sabbia nella rete idrica delle abitazioni. È un problema non riconducibile ad una singola zona definita, causato da una presenza di sabbia in alcuni pozzi del paese, a ben 180 metri di profondità. Attualmente, è in corso uno studio specifico da parte di Como acqua per un intervento risolutivo molto complesso, che richiede tempo e il coinvolgimento di ditte specializzate”.

Proseguono dal Municipio: “Gli sporadici cali di pressione registrati nelle ultime settimane, nelle ore di punta, dipendevano invece da diverse perdite di acqua sulla rete. Como acqua è intervenuta prontamente per risolvere queste situazioni e, ad oggi, la pressione della nostra rete è tornata in ottimo stato. In merito alle bollette, dal 2019 i costi al metro cubo dell’acqua sono pressoché invariati. Chi riscontra una bolletta anomala è opportuno effettui alcune verifiche. Il rincaro può dipendere dal fatto che per anni sia stato fatto un calcolo su un valore di punti contatore stimati (magari per impossibilità di accedere al contatore all’interno dell’abitazione); oppure da un guasto alla rete idrica della propria casa, quindi con perdite d’acqua; oppure da un guasto del contatore che calcola in modo errato il consumo. Si suggerisce di controllare anche i dati del nucleo familiare”.

Capitolo pagamento bollette: “Per questo primo versamento a Como acqua le modalità utilizzabili sono in Posta, tramite bollettino postale allegato; tramite bonifico bancario indicando i propri riferimenti. Entro il prossimo versamento, è possibile attivare il pagamento tramite mandato Sepa, per il pagamento continuativo direttamente sul proprio conto corrente. In merito sentire Como acqua o la propria banca. Comunque Como acqua è sempre a disposizione per chiarimenti, secondo i recapiti che compaiono sulla lettera appena recapitata ai cittadini”.

