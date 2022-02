x x

MILANO – “Le ho mandato un messaggio ringraziandola e complimentandomi per l’impresa”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, subito dopo la vittoria della valtellinese Arianna Fontana nei 500 metri di short track. “La prima medaglia d’oro alle Olimpiadi di Pechino – ha aggiunto – parla lombardo; è proprio il caso di dirlo, la nostra Arianna ha messo tutti in riga e si è aggiudicata la decima medaglia in carriera”.

Per Arianna Fontana, dunque, un nuovo straordinario successo olimpico, al quale oggi hanno assistito tanti italiani dalla tv.

(foto: Attilio Fontana col giubbino olimpico. Le prossime olimpiadi invernali si terranno fra quattro anni, fra Milano e Cortina d’Ampezzo)

