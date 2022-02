x x

Azione, partito che si ispira agli ideali del liberalismo sociale e che è nato circa due anni fa a livello nazionale da un’idea di Carlo Calenda e Matteo Richetti, sta celebrando in tutt’Italia i suoi primi congressi territoriali, preludio del congresso nazionale, previsto tra il 18 e il 20 febbraio 2022.



La provincia di Varese, che conta all’incirca 300 iscritti, il 15 gennaio scorso ha eletto il suo primo segretario provinciale, Maurizio Marin e il suo primo consiglio direttivo, tra cui figurano anche Silvio Barosso, Valentina Sala e Francesco Ricca di Saronno e Alberto Uboldi, Carmen Malagrinò e Salvatore Semeraro di Caronno Pertusella.

Il neoeletto segretario Marin ha poi nominato un comitato esecutivo, in cui il Saronnese continua a essere ben rappresentato, con Silvio Barosso nominato responsabile provinciale dell’Organizzazione del partito, Francesco Ricca responsabile provinciale della Comunicazione, Salvatore Semeraro responsabile provinciale della Relazione con le associazioni e Valentina Sala, vice-responsabile provinciale per lo Sviluppo della Rete.



Il 5 febbraio il partito ha eletto anche il suo primo segretario regionale, Niccolò Carretta, al termine di un’assemblea congressuale che ha visto partecipare anche 3 rappresentanti del saronnese – Sala, Ricca e Malagrinò – tra i delegati della provincia di Varese.

La strada che passa dai congressi e dalla costruzione di un’articolata struttura locale è certamente lunga ed è resa ancor più complessa dalla circostanza della pandemia ancora in atto. Siamo però profondamente convinti che questo, accanto allo studio attento delle esigenze del territorio e alla valorizzazione delle competenze, rimanga il modo migliore per creare un reale radicamento del partito e costruire una seria alternativa di governo in tutta la Lombardia, a partire dai comuni del Saronnese, vista la loro nutrita rappresentanza.

