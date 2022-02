x x

CISLAGO – L’Amministrazione comunale del sindaco Stefano Calegari e la polizia locale del Comune di Cislago, nell’ambito delle politiche educative e giovanili, sostengono la campagna “Un nodo blu contro il bullismo”. La Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo a scuola si celebra oggi, 7 febbraio, ed è stata lanciata nel 2017 dal Ministero dell’Istruzione, in concomitanza con la Giornata mondiale per la sicurezza in Rete. “Per l’occasione, tutte le istituzioni scolastiche sono chiamate a schierarsi in modo unanime e deciso contro il bullismo, dedicando la giornata ad iniziative di informazione e sensibilizzazione rivolte agli studenti e all’intera comunità” rilevano dall’ente locale.

“Un nodo blu contro il bullismo” è lo slogan che costituisce il simbolo di questa iniziativa e tanti sono i nodi blu che, in diverse scuole, ragazzi, insegnanti e genitori hanno intrecciato, con l’unico obiettivo di creare una rete di protezione sempre più fitta ed efficace contro questo fenomeno, che si configura come una vera e propria piaga sociale. “Un obiettivo pienamente condiviso dalla nostra Amministrazione comunale, che si schiera a fianco dei giovani, delle famiglie e delle istituzioni scolastiche, contro questo inaccettabile fenomeno. Un’assunzione di responsabilità e di impegno, da tradurre in gesti concreti, volti a contrastare un fenomeno che produce sofferenze profonde, dentro e fuori la scuola.

A breve saranno riprogrammati gli incontri della polizia locale con gli studenti delle nostre scuole e gli eventi informativi volti a contrastare i fenomeni del bullismo e cyberbullismo, progetti purtroppo posticipati a causa dell’emergenza pandemica. “In occasione della Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo, il simbolo del Nodo blu verrà consegnato agli istituti scolastici, come segno di responsabilità condivisa e alleanza tra Amministrazione e scuole. Per sensibilizzare e tenere alta l’attenzione, invitiamo tutti a sostenere l’Iniziativa “Un nodo blu contro il bullismo a scuola”, applicando, lunedì 7 febbraio, il bollino ufficiale sulle copertine dei propri canali social, scaricabile anche dal portale delle Pari opportunità dello studente “Noi siamo pari” https://www.noisiamopari.it/…/giornata-nazionale…/ Con l’occasione – rilevano dal Comune – ricordiamo che il Miur ha attivato la casella email [email protected] a cui è possibile rivolgersi per fare delle segnalazioni. Il oortale www.generazioniconnesse.it invece, è dedicato al contrasto al fenomeno del cyberbullismo nell’ambito dell’iniziativa Safer internet centre coordinato dal Miur in collaborazione con alcune delle principali realtà italiane che si occupano di sicurezza in rete. Inoltre, Telefono azzurro in accordo con il Miur, ha messo a disposizione la linea gratuita 19696 quale linea nazionale per il contrasto al fenomeno del bullismo. La linea di ascolto 19696 e la chat di Telefono azzurro accolgono qualsiasi richiesta di ascolto e di aiuto da parte di bambini e ragazzi fino ai 18 anni o di adulti che intendono confrontarsi su situazioni di disagio o pericolo in cui si trova un minorenne. La Help line 19696 è attiva 24 ore al giorno, 365 giorni all’anno; la chat dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22; e sabato e domenica dalle 8 alle 20″.

