GERENZANO – “Undici milioni di metri cubi di rifiuti anche speciali” parte da questo dato l’inchiesta del TgR Lombardia, firmata da Silvia Zerilli, dal titolo “Discariche e bonifiche” in cui si parla, anzi si parte proprio da Gerenzano. (QUI IL SERVIZIO).

Pochi elementi per tratteggiare la situazione creata da quei vent’anni di conferimenti, ante norma, che si sono conclusi negli anni Novanta. Un tema tornato d’attualità grazie all’azione del comitato che ne chiede la bonifica. Nel servizio l’intervista a Pier Angelo Gianni portavoce del Comitato bonifica discarica Gerenzano: “E’ complicata ma la bonifica totale è fattibile” conclude il gerenzanese.

Si parla del biogas prodotto dalla discarica ma anche del rilascio in falda degli inquinanti e dell’erosione delle sponde del vicino torrente Bozzente tema di cui grazie al Comitato si è parlato anche in Regione e per il quale sono stati presi i primi provvedimenti.

Il servizio, andato in onda nell’edizione delle 19,30 di sabato 5 febbraio del tg regionale, è disponibile sul sito della testata (QUI IL SERVIZIO)

Il servizio conclude con la situazione a Cerro Maggiore e Buscate.

