SARONNO – Sono una novantina le richieste di intervento arrivate nella giornata di oggi al distaccamento saronnese dei vigili del fuoco alle prese con i danni provocanti dal vento che da ieri sera sta spazzando Saronno e l’intero comprensorio. Una condizione meteo che era stata annunciata ma che non ha impedito il crearsi di situazioni di emergenza e pericolo soprattutto legate ad alberi, piante e rami cadute su recinzioni, abitazioni ma anche parcheggi, auto e sedi stradali.

Altro fronte quello delle coperture strappate dalla forza delle raffiche come avvenuto ad esempio a Limbiate. Danneggiate anche diverse recinzioni. La grande quantità di interventi richiesta alla squadra dei pompieri saronnesi per rimuovere piante e elementi danneggiati ha provocato un rallentamento delle operazioni di soccorso. Giornata di super lavoro anche per il comando di polizia locale, per la stazione dei carabinieri e per la compagnia della Guardia di Finanza impegnati a gestire il traffico letteralmente in tilt a causa delle piante finite sulla sede stradale.

