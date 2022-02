x x

SARONNO – COGLIATE – MISINTO – LAZZATE Lo spettacolo è impressionate anche a grande distanza: le fiamme che illuminano la notte in due punti distinti. Il fumo che si staglia all’orizzonte sempre più alto e il fuoco che continua ad allargare il suo raggio d’azione.

Sono molti i saronnesi che si sono accorti dell’incendio in corso nel parco Groane a Misinto. Il fumo e il bagliore delle fiamme hanno invaso anche i comuni di Cogliate e Lazzate.

Fin dalle prime chiamate la mobilitazione dei vigili del fuoco è stata massiccia: sono arrivati mezzi da Saronno, Lazzate e dai distaccamento delle province di Milano e Monza come Carate e Desio. Mobilitati anche i volontari del parco Groane. Secondo le prime ricostruzioni le fiamme sono partite intorno alle 22 e stanno crescendo con la complicità del terreno secco e del vento che ancora soffia nella zona.

per le immagini si ringraziano i nostri lettori

—-

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn