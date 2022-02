x x

SARONNO – “Con lo spirito di trasparenza e condivisione che ci contraddistingue, pubblichiamo il “Documento di studio, analisi e verifica” che il nostro consigliere comunale Cristiana Dho consigliere comunale Saronno, incaricato per le funzioni di studio e cooperazione per la rigenerazione dell’area ex Isotta Fraschini e l’area confinante a nord-ovest ex Cemsa, ha redatto a conclusione del lavoro svolto in questi 5 mesi scarsi di nomina”.

Inizia così la nota con cui la lista civica Obiettivo Saronno annuncia la relazione della consigliera Dho.

“Il Documento è disponibile sul sito web di Obiettivo saronno al seguente link https://obiettivosaronno.it/proposte/ Questo il pensiero di Cristiana a conclusione del suo lavoro che termina qui per volontà del Sindaco Augusto Airoldi che, senza preavviso e senza motivi di merito e di metodo, ha deciso di revocarle l’incarico il 4 febbraio 2022″.

“Questa nomina – conclude proprio il consigliere Dho – mi ha dato la possibilità di conoscere e approfondire un argomento importante e strategico come quello della rigenerazione e riqualificazione delle aree dismesse della nostra città di Saronno e di fornire il mio contributo con idee e proposte che auspico non vadano perse”.

“Ringraziamo – conclude la civica – di cuore Cristiana per l’impegno, la dedizione e la serietà con cui ha affrontato questa sfida nella speranza che il lavoro da lei svolto venga preso in considerazione dal Sindaco Airoldi e dall’Amministrazione che lui governa. Obiettivo… per noi, sempre e solo Saronno e il bene dei suoi cittadini”

