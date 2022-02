x x

SARONNO – Si va verso una ripresa di tutti i campionati di calcio dopo la lunga pausa invernale e lo scorso week-end ha portato decisamente bene alla Caronnese che ottenuto la prima vittoria del 2022. E’ andata male al Saronno nel recupero con Meda e pure all’Universal Solaro ed all’Aurora Cmc Uboldese: una vera Caporetto per le formazioni locali che militano in Promozione. Nel basket serie C Gold, Az Saronno battuta nel match di vertice con Gallarate.

Serie D, Caronnese corsara a Tortona

Il ritorno del Fbc Saronno allo stadio “Colombo Gianetti”: una sconfitta che pesa

La ripresa della stagione non porta bene all’Universal Solaro

L’Aurora Cmc Uboldese naufraga in casa della prima della classe

In Eccellenza la goleada dell’Ardor Lazzate: che spettacolo

La Varesina fa il suo dovere col Calvairate

In 2′ cat. un Calcio Misinto decimato tiene botta a casa della Virtus Cermenate

Pallacanestro, emozioni infinite fra Az Saronno e Gallarate

