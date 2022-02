x x

SARONNO – Quando l’ambulanza della Croce Rossa di Saronno e la pattuglia dei carabinieri sono arrivati in via Da Vinci hanno trovato un 25enne visibilmente provato da un violento pugno ricevuto in volto ùe dall’alcol che aveva assunto prima della violenta lite.

E’ l’episodio che ha movimentato il sabato notte del quartiere Matteotti. L’allarme è scattato con due chiamate una alla centrale operativa di Areu che chiedeva un aiuto per un ferito a terra e una arrivata ai carabinieri per rissa e schiamazzi in via Leonardo da Vinci.

Il mezzo di pronto intervento sanitario è arrivato sul posto intorno a mezzanotte e mezza trovando il 25enne in difficoltà ma non in gravi condizioni tanto che è arrivato al pronto soccorso di Saronno in codice verde. Dopo le cure e gli accertamenti del caso è stato dimesso.

I carabinieri, invece, grazie al resoconto di alcuni testimoni hanno ricostruito l’accaduto: la lite a tre persone iniziata con urla e insulti e finita con il pugno che ha messo ko il 25enne.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn