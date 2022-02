x x

SARONNO – Le piante cadute oggi a causa del forte vento che ha spazzato la città di Saronno e l’intero hinterland hanno provocato molti problemi anche sulla rete stradale della città degli amaretti. Code e rallentamenti hanno interessato le principali arterie cittadine con ripercussioni anche in serata.

La situazione più critica e ancora irrisolta in via Volonterio nel tratto tra l’intersezione con via Varese e quella con via Monte Rosa. Qui è caduta una pianta e un palo dell’illuminazione pubblica a led pericolante hanno costretto la polizia locale a chiudere la circolazione alle auto per motivi di sicurezza.

Lo snodo, cruciale per la viabilità saronnese soprattutto per chi deve attraversare la città da ovest ad est, è ancora chiuso e così resterà per l’intera serata e verosimilmente anche per la nottata.

Ha invece riaperto alla circolazione via Cantore dove nella tarda mattinata è caduta un maxi pianta del cortile del Museo Gianetti. Sono intervenuti prima i tecnici dell’Enel che hanno risolto il problema del cavo della corrente elettrica strappato dai rami caduti e quindi è stata tagliato e rimosso il tronco. Cadendo la pianta ha danneggiato un pezzo di recinzione. La struttura è stata giudicata pericolosa dai vigili del fuoco e così l’arteria sarà utilizzabile sono per metà carreggiata.

