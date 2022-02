x x

GROANE – Danni e problemi legati al maltempo anche nelle Groane, quest’oggi. A Limbiate problemi sono stati registrati nel cantiere della nuova scuola “Anna Frank”: è caduto, fortunatamente verso l’interno del cantiere dove in quel momento non c’era nessuno, un muro della recinzione, in mattoni.

Intervento dei vigili del fuoco a Limbiate dove nel pomeriggio il vento ha causato problemi al tetto di un condominio di via Cefalonia al rione di Pinzano. Sono intervenuti i pompieri dei comandi di Desio e Bovisio Masciago, mentre la polizia locale limbiatese si è occupata di deviare il traffico.

Ad Arese un grosso albero è caduto bloccando la strada che porta nella zona centrale del paese, nel rione La Valera; mentre un altro alberto è caduto nei giardini di Villa Ricotti; e si segnalano tetti scoperchiati a Garbagnate Milanese.

(foto: la recinzione al cantiere della scuola Anna Frank di Limbiate, caduta per il forte vento)

