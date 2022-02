x x

UBOLDO – Si trovavano lungo la strada provinciale Saronnese gli alberi che nella mattinata di oggi sono caduti a causa del forte vento che sta provocando danni in tutto il circondario. Il filare, composto da abeti di circa cinquanta anni, presentava debolezze a causa delle cattive condizioni di salute degli alberi; il vento di questa mattina è stato sufficientemente intenso da provocarne la caduta.

Sul posto sono intervenute le squadre della protezione civile e della polizia locale per la gestione del traffico durante il processo di rimozione delle piante. Verranno, infatti, rimossi gli alberi di tutto il filare per salvaguardare la sicurezza degli automobilisti.

Il vento ha portato danni anche a Saronno, dove un albero è caduto nei pressi della stazione rallentando il traffico.

