x x

SARONNO – Ancora danni per il vento forte a Saronno. Nel corso della giornata una grosso ramo si è abbatuto su una automobile, una Bmw posteggiata a margine della trafficata via Varese. Non trascurabili, anche se ancora da quantificare, i danni materiali; nell’auto o vicino in quel momento non c’era nessuno quindi non si sono registrati feriti.

Sempre a Saronno e sempre in via Varese una pianta è finita su un palo della rete dell’energia elettrica, piegandolo: necessario l’intervento dei tecnici dell’Enel per gli opportuni interventi di ripristino della rete elettrica e messa in sicurezza.

In mattina la caduta di una grande pianta ha determinato la chiusura al traffico della centrale via General Cantore, le opere di rimozione della pianta sono ancora in corso.

Cadute di rami e piante sono avvenute anche alla periferia di Uboldo.

(foto e video: il grosso ramo caduto su una Bmw posteggiata a margine di via Varese a Saronno.

07022022