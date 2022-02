x x

SARONNO – Dopo il palo pericolante ed il ramo che ha paralizzato stamattina in via Varese ancora un problema causato dal forte vento che da ieri sera spazza l’intero comprensorio.

L’allarme è scattato alle 11,30 quando un maxi conifera è finita sulla recinzione con i rami che hanno bloccato la sede stradale. Per rimuoverla è stato necessario l’intervento dei pompieri del distaccamento di Saronno che al momento sono però impegnati in moltissimi interventi in tutto il Saronnese.

Vista la sede stradale bloccata sono intervenuti prima la guardia di finanza, poi i carabinieri ed infine la polizia locale per deviare il traffico in arrivo da piazza Cadorna. Una situazione che ha paralizzato ulteriormente la circolazione della zona nord di Saronno ancora provata dalla chiusura della rotonda tra via Varese e via Volonterio a causa del vento. Al momento non risulta che ci siano feriti o auto danneggiate.

