MISINTO – Anche l’incendio divampato oggi pomeriggio nei boschi delle Groane è stato posto sotto controllo da vigili del fuoco e volontari, che si sono quindi occupati di smassare le ceneri. Era divampato proprio nell’area dove si era già verificato il grosso incendio boschivo che aveva caratterizzato la notte fra lunedì e martedì, e che si era propagato molto rapidamente complice il fondo del bosco che a causa della siccità è particolarmente secco.

Da definire con precisione il danno ambientale, sono bruciati alcuni ettari all’interno del Parco Groane nella zona di Sant’Andrea di Misinto. Oggi per spegnere le fiamme è stato utilizzato anche un elicottero, messo a disposizione da Regione Lombardia. Da chiarire le cause degli incendi: in zona spesso si appostano gli spacciatori di droga, che in attesa dei clienti d’inverno sono soliti accendere dei piccoli falò, che potrebbero essere all’origine dell’accaduto. Ma con la siccità ed il vento forte di lunedì potrebbe anche essere bastato un mozzicone di sigaretta acceso.

(foto: le fiamme nella zona di Misinto)

08022022