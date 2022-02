x x

CARONNO PERTUSELLA – “Augurissimi ad Angelo Villa che ha compiuto ieri 100 anni! Sempre in forma!” Questo il messaggio comparso sui social, al quale si accomuna anche la redazione de ilSaronno.

Il pensionato di Caronno Pertusella è stato festeggiato dai famigliari, con una bellissima torta ed anche i palloncini che hanno formato il numero dei suoi anni, Portati decisamente bene. Per Angelo tantissimi, ma davvero tantissimi, gli auguri arrivati dai concittadini, conoscenti ed amici su Facebook, se ne possono leggere oltre centotrenta che sono comparsi nel giro di poche ore soltanto.

(foto: Angelo Villa con la torta di compleanno e i palloncini che formano il numero dei suoi anni, 100)

