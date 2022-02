x x

CERIANO LAGHETTO – “A mente fredda”, “La grande partita”: per citare due classici della filmografia ispirati al gioco degli scacchi. Silenzio, giocatori assorti, menti che elaborano strategie, atmosfera surreale quella al centro civico Dal Pozzo lo scorso fine settimana. “Dopo tre giorni di gare – riepiloga l’assessore alla frazione, Nenna Imperato – si è concluso ieri sera il 12′ Campionato provinciale assoluto, organizzato dalla Asd Scacchistica cerianese. È un desiderio che ho da tempo, quello di imparare a giocare a scacchi. È arrivato il momento. Grazie a Maurizio Dimo, ai giudici di gara, a tutti i partecipanti per averci fatto onore con questo importantissimo evento”.

Qui le classifiche dell’evento.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

08022022