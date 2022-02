x x

SARONNO – E’ partito ieri nelle scuole saronnesi il contest “Ecoscuola Saronno”, il gioco a quiz sull’ambiente promosso dall’Amministrazione comunale, insieme ad Amsa e A2A, e rivolto agli studenti delle classi primarie e secondarie di primo grado.

Si tratta di un quiz online diviso in due fasi (allenamento e competizione) e dedicato ai temi della sostenibilità, risparmio energetico, raccolta differenziata. Da ieri e per un mese, ovvero fino al 7 marzo, i docenti renderanno disponibile un link dove gli alunni potranno allenarsi rispondendo alle 20 domande previste, ciascuna delle quali assegnerà un punto. Nella fase della “competizione”, dall’8 al 14 marzo, le domande saranno dieci e ciascuna varrà cinque punti: più le classi parteciperanno, più il punteggio-classe salirà. Le prime tre classi classificate vinceranno una copia di un libro e saranno elette “eco-classi” della Città di Saronno. Lo scopo è chiaramente quello di coinvolgere i ragazzi più giovani, della fascia 6-14 anni, con un lavoro di sensibilizzazione verso le tematiche ambientali: un modo per stimolare le classi e i singoli alunni, che poi potranno trasferire a casa, in famiglia, i concetti di educazione ambientale.

Hanno aderito 44 classi saronnesi: 10 della scuola primaria, e 34 della scuola secondaria di primo grado. In totale gli alunni coinvolti quasi un migliaio.

(foto archivio: un precedente evento a tema ecologico per gli studenti)

