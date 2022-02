x x

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota dell’Amministrazione comunale in merito all’ex Cantoni.

Nelle due conferenze dei servizi svoltesi nel mese di gennaio, alla presenza di Arpa, Provincia di Varese, Utri, Comune di Saronno e azienda incaricata della bonifica, è stato discusso il progetto di variante depositato dall’attuatore Sarin srl nel dicembre 2021.

In questa sede gli Enti hanno concordato di aumentare i pozzi barriera dagli attuali due a quattro con una portata complessiva di emungimento di 25 l/s, di aggiungere due piezometri di controllo, localizzati in area meridionale.

La funzionalità di quelli già in servizio è stata nel contempo ripristinata completamente, dopo i danneggiamenti occorsi nell’agosto 2021, a seguito della demolizione degli edifici.

Si è inoltre deciso di intensificare i campionamenti idro-chimici, portandoli a una frequenza trimestrale, dalla precedente semestrale. Ciò permetterà di controllare con maggiore tempestività l’efficacia del processo di bonifica e consentire eventuali modifiche, aumentando ad esempio la portata di emungimento. Il potenziamento del processo di trattamento per la bonifica delle acque e delle modalità di controllo della sua efficacia, ridurranno i tempi della bonifica. Si stima comunque che l’impianto debba restare in attività ancora per i prossimi cinque anni.

L’Amministrazione comunale continuerà a vigilare su un cantiere centrale per il territorio.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn