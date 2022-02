x x

VARESE – “Oggi in aula alla Camera dei deputati la discussione generale della legge sulle produzioni agricole con metodo biologico. Un provvedimento, di cui sono prima firmataria, atteso da anni dagli operatori e dalle più rappresentative associazioni di categoria”. A parlare Maria Chiara Gadda, parlamentare del Varesotto ed esponente di Italia viva.

Prosegue Gadda: “Basta ridicolizzare un settore che produce ricchezza nel Paese, rispetta il territorio e le normative nazionali e comunitarie. Le sterili polemiche che non fanno bene a nessuno”.

(foto archivio)

