SARONNO – Sono i danni causati dal forte vento (per fortuna oggi in attenuazione e poi destinato a scomparire) a tenere banco a Saronno e nella zona.

Nella città degli amaretti ieri traffico in tilt in centro per la caduta di un grosso albero, non è stato facile rimuoverlo, nei pressi della stazione ferroviaria di “Saronno centro”, scalo di Trenord; ma anche molti problemi in altre zone della città, da via Volonterio a via Varese.

Maltempo, anche ad Uboldo problemi per la caduta di rami ed alberi pericolanti.

Botte al rione Matteotti, un giovane è finito ko.

A Saronno c’è un nuovo comandante della polizia locale, ieri il formale passaggio di consegne da Giuseppe Sala a Claudio Borsani.

Gerenzano, la discarica da 11 milioni di metri cubi di rifiuti al centro dell’inchiesta del TgR della Lombardia.

Problemi con l’acqua dai rubinetti a Turate: il Comune fornisce alcuni chiarimenti.

