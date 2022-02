x x

LIMBIATE – Avis Limbiate ha compiuto in questi giorni 63 anni. “Il 6 febbraio 1959 veniva aperta a Limbiate una sede Avis, Associazione volontari italiani del sangue che, grazie all’adesione di numerosi volontari e donatori, si mette a disposizione per rendere il sangue un patrimonio collettivo di solidarietà”. A ricordare la ricorrenza l’Amministrazione civica limbiatese, che fa gli auguri al sodalizio, particolarmente attivo e molto conosciuto in città e nel resto d’Italia.

Avus, presente su tutto il territorio nazionale con oltre 3400 sedi, è la più grande organizzazione di volontariato del sangue italiana e riesce a garantire circa l’80% del fabbisogno nazionale di sangue. Nel complesso, Avis può contare su oltre 1.300.000 soci, che ogni anno contribuiscono alla raccolta di oltre 2.000.000 di unità di sangue e suoi derivati. Avis Limbiate si trova in via Filippo Meda 1, angolo via Trieste. “Dona il sangue, salva una vita”, il motto dell’associazione.

(foto archivio)

08022022