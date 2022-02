x x

SOLARO – Inquietanti ritrovamenti nei boschi limitrofi alla Saronno-Monza: la polizia locale di Solaro, durante una serie di controlli avvenuti nei giorni scorsi, ha messo in fuga chi da quelle parti di apposta per smerciare droga. Una fuga così precipitosa che i malviventi si sono lasciate alle spalle, abbandonandoli sul posto, i loro “arnesi del mestiere”, ovvero alcune armi bianche: a terra è stato trovato un machete, una scimitarra con custodia ed un coltello a serramanico. C‘erano anche derrate alimentari ed un thermos, probabilmente il pranzo degli spacciatori, e batterie per la ricarica dei telefonini, solitamente utilizzati dai pusher per tenere i contatti con la clientela. E’ stato tutto sequestrato dagli agenti della vigilanza urbana.

E’ stato anche trovato uno frullatore praticamente nuovo con tanto di scatola: probabilmente si tratta di refurtiva.

(foto archivio: precedente ritrovamento di armi bianche nei boschi della zona)

