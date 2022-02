x x

SARONNO – Oggi col vento andrà decisamente meglio di ieri, quando si è lasciato alle spalle molti danni in tutta la zona, da Saronno a Limbiate e nelle Groane. Per la giornata odierna il Servizio meteorologico di Regione Lombardia prevede fenomeno in progressiva attenuazione.

Già dalla serata di ieri si è assistito ad una “attenuazione delle velocità del vento in pianura, mentre i rinforzi di vento continueranno ad interessare i settori alpini per la prima parte della giornata di oggi, 8 febbraio. A partire poi dal primo pomeriggio graduale attenuazione ed esaurimento dei fenomeni” spiegano dall’ente regionale.

Intanto da Regione Lombardia il ringraziamento a tutti quelli che si sono dati da fare, ieri, per far fronte ai danni del forte vento.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

(foto: l’albero caduto ieri in via Cantoni)

08022022