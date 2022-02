x x

NERVIANO – Il presidente della commissione sanità e politiche sociali della Lombardia, il varesino Emanuele Monti, nella mattinata di ieri ha fatto visita alla Nerviano Medical Science Group Spa, centro di eccellenza nella ricerca e sviluppo di tecnologie in ambito oncologico. Insieme a lui l’europarlamentare leghista Isabella Tovaglieri e i vertici della Fondazione regionale per la ricerca biomedica, Loredano Pollegioni e Luigi Cajazzo.“Una visita – dichiara Emanuele Monti, a margine della vista – che ci ha permesso di vedere da vicino il lavoro che Nms Group sta facendo. Regione Lombardia ospita università ed ospedali leader nel mondo ed è la culla della ricerca in quanto ospita 19 dei 53 Irccs operativi a livello nazionale. Tra i migliori 5 Irccs in Italia, 4 sono lombardi”.

“L’impegno di Regione Lombardia – continua – è orientato a favorire continuamente l’attrattività di competenze in ambito di ricerca scientifica, con particolare attenzione all’oncologia”. “Nella legge di potenziamento della sanità lombarda, di cui sono stato relatore, abbiamo rimarcato la centralità degli Irccs e degli ospedali universitari nel sistema di cure” aggiunge.

“Vogliamo favorire sinergie tra tutti gli attori del sistema affinché la ricerca possa essere sia uno strumento di miglioramento della cura dei cittadini, sia un volano di sviluppo economico” conclude.

08022022