BREGNANO – Nei giorni scorsi un incaricato dell’Italian medical system ha contattato le aziende di Bregnano, in accordo con il Comune, per proporre una collaborazione al “Progetto cuore in forma” che ha reso possibile nel novembre 2017 la posa in opera di 4 postazioni Dae (Defibrillatori automatici esterni) nei punti nevralgici del paese.

“Il contributo che è stato richiesto, è finalizzato alla manutenzione delle installazioni in essere ed eventualmente al loro ampliamento” specificano dall’Amministrazione della sindachessa Elena Daddi, che punta dunque a tenere “in forma” la rete dei defibrillatori locali e di aggiungerne anche di ulteriori.

(foto: nuovi defibrillatori per Bregnano, con il sindaco Elena Daddi)

08022022