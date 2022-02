x x

CERIANO LAGHETTO – “Pulendo l’ex bosco dello spaccio abbiamo trovato anche questo vecchio bob, ha solo due posti. Forse per questo che non si sono palesati né il sindaco di Cesano né quello di Solaro?” Ironico il vicesindaco di Ceriano Laghetto, Dante Cattaneo, che con il sindaco cerianese Roberto Crippa ha proseguito l’opera di pulizia delle aree boschive vicine alla linea ferroviaria Saronno-Seregno di Trenord, dove in passato erano soliti posizionarsi gli spacciatori di droga. In questo caso un ritrovamento decisamente a tema “olimpico”, proprio in questi giorni sono in corso le Olimpiadi invernali a Pechino in Cina.

Tornando ai boschi delle Groane, “esserci liberati dalla piazza di spaccio di eroina più grande del nord Italia, seconda solo a Rogoredo, da ormai quasi due anni: la nostra vittoria più grande. L’aver restituito ettari di meraviglioso territorio ai cittadini la nostra più vibrante soddisfazione. Pensare però che accanto a noi ci siano Comuni che ancora vivono questo dramma, vedi Solaro, non ci fa stare sereni. Pensare che ci sono amministratori comunali che anziché rimboccarsi le maniche e seguire l’esempio di Ceriano, negano il problema e anzi puntano pure il ditino contro… mi fa proprio arrabbiare! Scrivetemi, segnalatemi, io ci sarò anche per voi! Siamo liberi e sicuri davvero, solo se anche il territorio circostante sarà bonificato dalla feccia!”

