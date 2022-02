x x

Chiara Volontè: “Speriamo aiuti a risolvere la drammatica mancanza di impianti degli sport minori”

SARONNO – “Incredibili”, “grandi”, “fantastici”: l’impresa di Stefania Constantini e Amos Mosaner della Nazionale italiana mista di curling, che oggi alle 13 hanno battuto la Norvegia e vinto la medaglia d’oro, alle Olimpiadi di Pechino hanno emozionato e commosso anche i saronnesi.

Anche a Saronno e nel circondario le imprese di Stefania ed Amos sono state seguente con crescente simpatia, dagli schermi televisivi, e si sono anche creati “gruppi di ascolto”, di amici che si sono ritrovati per vedere assieme le loro gare, e tifare per loro.

Come Chiara Volontè, già presidente della Federazione italiana tchoukball, che per tanti alla guida di uno sport “minore” ne sa qualcosa dei problemi che affrontano gli atleti degli sport meno conosciuti: “Incredibili!! Non pensavo mi sarei emozionata tanto seguendo il curling, ma questi ragazzi sono riusciti ad entusiasmarci! 11 vittorie su 11 partite e infine la medaglia d’oro. Speriamo che questa grande, inaspettata, fantastica vittoria faccia crescere il movimento in Italia dove uno dei problemi, come per molti altri sport, é la drammatica mancanza di impianti”.

Cesare Cenedese, dirigente sportivo ed impegnato in politica parla di “Grande emozione. Medaglia d’oro olimpica”.

(foto Coni: in grande Amos Mosaner e Stefania Constantini. Sotto, la saronnese Chiara Volontè)

