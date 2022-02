x x

SARONNO – Intossicazione etilica: questo il motivo del malore della 40enne soccorsa oggi alle 14 in via Damiano Chiesa a Saronno da una ambulanza della Croce rossa; è stata trasportata all’ospedale cittadino e non è grave.

Ieri alle 16.20 in via Varese a Saronno è stato investito un pedone: si tratta di una donna di 44 anni rimasta lievemente contusa e trasportata in ospedale a Saronno da una ambulanza del Sos Uboldo. Il sinistro è avvenuto nei pressi della rotonda all’incrocio con via Volonterio.

Ieri alle 15.05 tamponamento fra due automobili nel tratto centrale via Parma a Saronno: una donna di 39 anni ed un uomo di 43 anni hanno avuto bisogno di cure mediche, per loro comunque nulla di grave.

Alle 11 di ieri intervento dei carabinieri e di una ambulanza del Sos (nella foto) per soccorrere un pedone, un pensionato di 73 anni, caduto a terra in via Miola, vicino alla rotonda di via Bergamo, a Saronno: ha riportato una serie di lesioni ed è stato trasportato all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia nel Comasco, al momento del ricovero non è apparso in pericolo di vita.

A Origgio, al “solito” bivio della A8 dove gli incidenti sono sempre numerosi, ieri alle 7.35 si sono scontrate due autovetture, una donna di 35 anni è rimasta lievemente ferita ed è stata soccorsa da una ambulanza della Croce rossa di Saronno.

