x x

SARONNO – Dopo la giornata di passione di ieri, con strade chiude, code e rallentamenti, per gli automobilisti saronnesi si annuncia un’altra mattinata all’insegna del traffico e dei tempi di percorrenza raddoppiati.

Ecco le situazioni più critiche.

VIA VARESE/VIA VOLONTERIO

Subito dopo l’intersezione tra via Varese e via Volonterio ieri è caduta una pianta e un palo della nuova illuminazione led è risultato pericolante. L’intervento dei vigili del fuoco, dei tecnici della società elettrica in mattinata non ha permesso di risolvere subito il problema e così il tratto di via Volonterio, tra la rotonda con via Varese e l’intersezione con via Monte Rosa è chiuso la traffico. In sostanza chi arriva da via Varese non può svoltare in via Volonterio e che procede lungo quest’ultima arteria si ritrova come unica possibilità quella di svoltare nella zona di via Campo dei fiori.

La strada è rimasta chiusa l’intera notte anche grazie al posizionamento di alcune transenne su via Volonterio e via Valletta.

VIA CANTORE

Ieri intorno a mezzogiorno una grossa coniferà del cortile del Museo Gianetti è finita sulla sede stradale sfondando anche una recinzione. Proprio per la struttura pericolante, come confermato dai vigili del fuoco, la carreggiate è stata ridotta ad una sola corsia.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn