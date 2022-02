x x

VENEGONO SUPERIORE – Si decide nel secondo tempo la sfida di recupero, nel pomeriggio di mercoledì, fra Varesina e Base 96 ed i locali biancorossi si impongono grazie alle “magie” di Tripoli e Garcia.

La cronaca – Primo sussulto al 17’ quando di testa Sarr, apposto in area ospite, la mette di poco fuori; mentre la Varesina si rende pericolosa con un paio di tiri dalla distanza mentre nel finale di tempo padroni di casa più pressanti in avanti e qualche calcio piazzato che crea grattacapi alla retroguardia brianzola, ma con Citterio a fare buona guardia ed il risultato non cambia.

Nella ripresa la Varesina perde Zefi dopo uno scontro a centrocampo, sostituito da Grasso. Al 13’ Carraro semina il panico nella difesa di casa ma lo ferma Spadavecchia in uscita. Mentre al 16’ risponde Scaramuzza sull’altro fronte, entra in area del Base ma non trova lo spazio per tirare con pericolosità.

Pietro Tripoli sblocca il punteggio al 20’ con un diagonale dalla destra dopo un infinito batti e ribatti nell’area del Base 96. La sforbiciata di Garcia al 31’, dopo una azione insistita di Tripoli, porta quindi il risultato sul 2-0 per i locali. E subito dopo brianzoli in 10 per l’espulsione di De Petri: era corso a protestare col guardalinee dopo la rete. E al 35’ è lo stesso Garcia che batte di nuovo il quartiere ospite con una bella azione in velocità, entra in area e scavalca il portiere in uscita.

Varesina-Base 96 Seveso 3-0

VARESINA: Spadavecchia, Zefi (15′ st Grasso), Mira, Bernardi (34′ st Gottardi), Sarr (17′ st Garcia), Poesio, Gregov, Schieppati, Scaramuzza, Tomasini (13′ st Deodato), Fumagalli (17′ st Tripoli). A disposizione Castelli, Nejmi, Essan, Kate. All. Spilli.

BASE 96: Citterio, Odone, De Petri, Siviero (27′ st Kamal), Lanini, Nasali, Carraro (24′ st Marinaci), Barbera, Catta (43′ st Favari), Marinoni, Fossati (35′ st Gerosa). A disposizion: Grassi, Reyes, Arienti R., Sala, Arienti L. All. Corti.

Arbitro: Marinoni di Lodi.

Marcatori: 20′ st Tripoli (V), 31′ e 35’ st Garcia (V).

(foto archivio: precedente incontro della Varesina)

