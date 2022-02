x x

GENOVA – Sudati, voluti, conquisati in extremis. La rete di Cosentino permette alla Caronnese di tornare da Genova con tre punti che danno continuità alla vittoria di domenica a Tortona. Oggi pomeriggio, nel recupero della partita rinviata a dicembre per il campo ghiacciato, decisiva è la forza di volontà dei rossoblù.

La cronaca – Si riparte dal nono minuto in cui era stata sospesa la partita. Interpreti simili, visto che chi è stato tesserato dopo il 18 dicembre non può giocare. Scalise conferma il 3-5-2, ritrovando Puzolu e Cosentino. La Caronnese parte col piglio giusto ma non riesce a trovare il guizzo giusto per andare in porta. I rossoblù ci provano allora con i tiri da fuori area, ma Esposito e Diatta trovano attento Atzori. Nel finale di tempo esce il Ligorna, con il colpo di testa di Gomes e il tiro da fuori area di Casanova, entrambi alti sopra la porta difesa da Ansaldi.

Nella ripresa, dopo un tiro alto di Arpino, sono i padroni di casa ad avere maggiori chance. Donaggio prova a impensierire Ansaldi, ma il giovane portiere rossoblù è sempre attento e anche la difesa mantiene la solita solidità. Il tris di centrali d’esperienza alza il muro e non fa più passare uno spillo. Arpino di testa è insuperabile, Galletti dà le solite garanzie e Cosentino… si inventa attaccante. Quando la partita sembra ormai finita, il giropalla rossoblù porta proprio il nostro terzo centrale a trovare il piazzato vincente che ci fa esplodere di gioia. Tre punti in extremis ma preziosissimi. Che ci fanno risalire ancor di più la classifica.

Ligorna-Caronnese 0-1

LIGORNA (4-4-2): Atzori; Garbarino, Scannapieco, Calcagno, Placido (29’ st Garbarino); Bacigalupo (46’ st Pregliasco), Casanova, Botta, Gerbino; Gomes (29’ st Silvestri), Donaggio. A disp.: Bongiorni, Spatari, Raja, Costa, Ogliari, Salvini. All.: Roselli.

CARONNESE (3-5-2): Ansaldi; Cosentino, Arpino, Galletti; Coghetto, Putzolu (22’ st Tunesi), Vernocchi, Diatta (33’ st Cretti), De Lucca; R. Esposito, Rocco. A disp.: Angelina, Cretti, Silvestre, Boschetti, Tunesi, Musazzi, Di Marco, Corno. All.: Scalise-

Arbitro: Striamo di Salerno.

Marcatore: 50’ st Cosentino

Note – Giornata nuvolosa, terreno sintetico. Spettatori 100 circa. Ammoniti: Scannapieco, Donaggio, Cosentino, Casanova. Angoli 4-3. Recupero 1’, 5’.

(foto di Ligorna-Caronnese)

